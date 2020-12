Napoli, il sangue di San Gennaro non si scioglie. Nuovo tentativo alle 18.30 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Campania tutta è terrorizzata: il sangue di San Gennaro non si è liquefatto. Infatti, storicamente, il mancato verificarsi del prodigio è un cattivo presagio: si collega all’epidemia di colera e al terremoto in Irpinia. “Il sangue era assolutamente solido” Oggi, 16 dicembre, è il giorno in cui si sarebbe dovuto rinnovare – per la terza ed ultima volta – il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Questa mattina, però, non è successo quanto ci si aspettava. Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, una volta finito di celebrare la messa delle 9:00, ha dichiarato: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte, il sangue era assolutamente solido, e rimane assolutamente solido”. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Campania tutta è terrorizzata: ildi Sannon si è liquefatto. Infatti, storicamente, il mancato verificarsi del prodigio è un cattivo presagio: si collega all’epidemia di colera e al terremoto in Irpinia. “Ilera assolutamente solido” Oggi, 16 dicembre, è il giorno in cui si sarebbe dovuto rinnovare – per la terza ed ultima volta – il prodigio della liquefazione deldi San. Questa mattina, però, non è successo quanto ci si aspettava. Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della cappella di Sandel Duomo di, una volta finito di celebrare la messa delle 9:00, ha dichiarato: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte, ilera assolutamente solido, e rimane assolutamente solido”. Il ...

