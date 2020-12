Napoli | Gattuso infuriato | “Arbitro permaloso | solo in Italia si viene cacciati per un vaffa…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilesce sconfitto contro l'Inter, ma non mancano le polemiche. Gli azzurri si lamentano per l'espulsione del capitano Lorenzo Insigne per proteste nei confronti del direttore di gara. Il tecnico Gennaroaccusa apertamente l'ai microfoni di Sky Sport: "incacciano fuori per un vaffa... Il capitano delnon può essere mandato fuori per un rigore dubbio. Ci stiamo giocando tanto e una parola può scappare. Così si cambiano le partite. Allora io avrei dovuto fare una partita sì e una no quando giocava. Come i giocatori si devono calmare, anche gli arbitri devono essere più tranquilli e meno permalosi. So quanto è difficile la loro professione, ma credo che in una partita così unnon può fare il...