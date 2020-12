Napoli, Gattuso furioso: “solo in Italia ti buttano fuori per un vaffanculo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Napoli ha perso nel big match contro il l’Inter e Gattuso alza la voce. In attesa di Roma-Torino è andata in archivio la dodicesima giornata del campionato di serie A, successo della squadra di Antonio Conte grazie ad un gol di Lukaku su calcio di rigore. L’allenatore azzurro ha alzato la voce per l’espulsione di Insigne, l’attaccante si è lasciato scappare qualche parola di troppo al momento del penalty fischiato ai padroni di casa. Le parole di Gattuso sull’espulsione di Insigne Gennaro Gattuso non le manda a dire ai microfoni di Sky Sport: “solo in Italia succede questa roba qua perché ti manda a cagare dopo un rigore dubbio. Se in inglese dici fuck off non succede nulla, solo in Italia i giocatori vengono buttati fuori per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilha perso nel big match contro il l’Inter ealza la voce. In attesa di Roma-Torino è andata in archivio la dodicesima giornata del campionato di serie A, successo della squadra di Antonio Conte grazie ad un gol di Lukaku su calcio di rigore. L’allenatore azzurro ha alzato la voce per l’espulsione di Insigne, l’attaccante si è lasciato scappare qualche parola di troppo al momento del penalty fischiato ai padroni di casa. Le parole disull’espulsione di Insigne Gennaronon le manda a dire ai microfoni di Sky Sport: “insuccede questa roba qua perché ti manda a cagare dopo un rigore dubbio. Se in inglese dici fuck off non succede nulla,ini giocatori vengono buttatiper ...

