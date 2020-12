Napoli e Juventus si giocheranno la prima PS5 Supercup | firmato l’accordo

Leggi su anteprima24

Negli ultimi anni è diventata consuetudine cercare di chiudere accordi con grandi marchi, lo hanno fatto le società di calcio in tema di stadi con tanto di adeguamento del nome con l'introduzione del brand che ha sponsorizzato la struttura. Capita anche per le competizioni. L'ultima in ordine di tempo è la Supercoppa Italiana che è ha assunto la nuova dicitura di "PS5" che la Lega di A ha chiusocon la Sony Entertainment Italia, madre della PlayStation 5 che sarà sponsor dell'evento. L'onore di giocarsi questo trofeo toccherà a, rispettivamente vincitore della Coppa Italia e del campionato, che si ritroveranno al Mapei Stadium il 20 gennaio 2021