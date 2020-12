Napoli | controlli della Polizia Municipale | oltre mille automobilisti sanzionati nell’ultimo mese

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Gruppo Intervento TerritorialeLocale ha svoltoun’intensa attività di controllo e prevenzione al CodiceStrada soprattutto nei fine settimana. Sono stati infatti effettuati 2279, sanzionando circa 1200; sono state ritirate 82 patenti ed170 provvedimenti tra sequestro e fermo amministrativo di veicoli. Nello specifico sono state irrogate circa 70 sanzioni per eccesso di velocità, 36 nel settore autotrasporti e 10 ai bus turistici. Infine sono stai denunciati 56 parcheggiatori abusivi parte dei quali percepiva anche il reddito di cittadinanza. Tali attività proseguiranno nei prossimi giorni. L'articolo proviene da ...

Sono stati infatti effettuati 2279 controlli, sanzionando circa 1200 automobilisti; sono state ritirate 82 patenti ed oltre 170 provvedimenti tra sequestro e fermo ...