Napoli, appuntamento oggi a piazza Garibaldi: si accende l’albero di Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sarà acceso questo pomeriggio, intorno alle 17 e 45, l’albero di Natale alto 14 metri di piazza Garibaldi a Napoli. La porta d’accesso al capoluogo campano, grazie all’operazione fortemente voluta dalla IV Municipalità, si irradierà dell’aria natalizia, in questo periodo di grandi complicazione a causa del coronavirus. “Non arrendiamoci al virus, non spegniamo la luce sulla nostra città, continuiamo a combattere“. Questo il messaggio che porta con sé l’albero che sarà inaugurato oggi. «Il nostro – spiega Giampiero Perrella, presidente della quarta municipalità – vuole essere un messaggio in controtendenza. l’albero che abbiamo fortemente voluto come Municipalità è un messaggio di speranza che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Sarà acceso questo pomeriggio, intorno alle 17 e 45,dialto 14 metri di. La porta d’accesso al capoluogo campano, grazie all’operazione fortemente voluta dalla IV Municipalità, si irradierà dell’aria natalizia, in questo periodo di grandi complicazione a causa del coronavirus. “Non arrendiamoci al virus, non spegniamo la luce sulla nostra città, continuiamo a combattere“. Questo il messaggio che porta con séche sarà inaugurato. «Il nostro – spiega Giampiero Perrella, presidente della quarta municipalità – vuole essere un messaggio in controtendenza.che abbiamo fortemente voluto come Municipalità è un messaggio di speranza che ...

