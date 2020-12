Naomi Ackie sarà Whitney Houston nel biopic dedicato alla cantante (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo The End of the F**king World, The Rise of Skywalker e Lady Macbeth, per Naomi Ackie arriva l’opportunità della vita: l’attrice interpreterà infatti Whitney Houston nel biopic dedicato alla celebre cantante di I Wanna Dance With Somebody, da cui l’opera cinematografica prende il titolo. © popsugar.comLa regista Stella Meghie ha ottenuto il benestare dalla famiglia Houston, tuttavia non dobbiamo aspettarci un film fedele al 100% alla vita della cantante. Dietro lo script c’è infatti Anthony McCarten, già sceneggiatore di Bohemian Rhapsody, il biopic dedicato ai Queen e a Freddie Mercury. E proprio la rappresentazione del celebre frontman della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo The End of the F**king World, The Rise of Skywalker e Lady Macbeth, perarriva l’opportunità della vita: l’attrice interpreterà infattinelcelebredi I Wanna Dance With Somebody, da cui l’opera cinematografica prende il titolo. © popsugar.comLa regista Stella Meghie ha ottenuto il benestare dfamiglia, tuttavia non dobbiamo aspettarci un film fedele al 100%vita della. Dietro lo script c’è infatti Anthony McCarten, già sceneggiatore di Bohemian Rhapsody, ilai Queen e a Freddie Mercury. E proprio la rappresentazione del celebre frontman della ...

