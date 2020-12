Naomi Ackie è Whitney Houston nel biopic di Sony (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ alta l’attesa per il biopic su Whitney Houston. L’attrice britannica Naomi Ackie interpreterà la Houston in un musical dedicato alla vita della cantante. Chi sarà il regista? Il progetto, diretto da Stella Meghie e prodotto da Sony Pictures e TriStar. Il titolo del film S’intitolerà I Wanna Dance With Somebody, come uno dei brani più celebri e di maggior successo commerciale della cantante al centro di questo nuovo biopic, scomparsa infine a 48 anni nel febbraio 2012 per overdose di stupefacenti. Naomi Ackie Naomi Ackie ha vinto di recente il BAFTA per la serie Netflix The End of the F***Ing World ed era nel cast di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, dove ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ alta l’attesa per ilsu. L’attrice britannicainterpreterà lain un musical dedicato alla vita della cantante. Chi sarà il regista? Il progetto, diretto da Stella Meghie e prodotto daPictures e TriStar. Il titolo del film S’intitolerà I Wanna Dance With Somebody, come uno dei brani più celebri e di maggior successo commerciale della cantante al centro di questo nuovo, scomparsa infine a 48 anni nel febbraio 2012 per overdose di stupefacenti.ha vinto di recente il BAFTA per la serie Netflix The End of the F***Ing World ed era nel cast di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, dove ...

