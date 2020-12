Mutui, affitti e bollette: le novità del decreto Ristori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il decreto Ristori è stato approvato martedì sera dal Senato con voto di fiducia chiesto dal Governo sul maxi-emendamento interamente sostitutivo del testo approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze. L'intervento ha inglobato anche i decreti bis, ter e quater con un valore complessivo di 19 miliardi nel 2020 e circa 8 nel 2021. Il “pacchetto” contiene le misure sui Ristori alle attività maggiormente colpite dalle nuove chiusure decise in autunno per contrastare l'emergenza Covid individuate dai codici Ateco via via emanate. Il decreto passa ora alla Camera dove è previsto un esame blindato per evitare intoppi in vista della scadenza del 27 dicembre. Ulteriori interventi sono rimandati al già previsto Ristori cinque, cosiddetto ‘finale', atteso a gennaio e che sarà coperto con un ulteriore ... Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilè stato approvato martedì sera dal Senato con voto di fiducia chiesto dal Governo sul maxi-emendamento interamente sostitutivo del testo approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze. L'intervento ha inglobato anche i decreti bis, ter e quater con un valore complessivo di 19 miliardi nel 2020 e circa 8 nel 2021. Il “pacchetto” contiene le misure suialle attività maggiormente colpite dalle nuove chiusure decise in autunno per contrastare l'emergenza Covid individuate dai codici Ateco via via emanate. Ilpassa ora alla Camera dove è previsto un esame blindato per evitare intoppi in vista della scadenza del 27 dicembre. Ulteriori interventi sono rimandati al già previstocinque, cosiddetto ‘finale', atteso a gennaio e che sarà coperto con un ulteriore ...

