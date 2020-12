Musica: Ringo Starr, esce oggi 'Here Is To The Nights', brano di pace e amore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Mentre quest’anno difficile volge al termine, Ringo Starr regala una canzone di pace, amore e amicizia: il singolo ‘Here Is To The Nights’ è infatti disponibile da oggi su ...

L'indie ai tempi del lockdown. Intervista ai Pinguini Tattici Nucleari

A dieci mesi dall'exploit sanremese di "Ringo Starr", la band bergamasca torna con "Ahia!", sette tracce per sperimentare e giocare con i generi ...

