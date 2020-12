Municipio X | bonificato Viale del Lido di Castel Porziano

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “Quando si amministra seriamente un territorio, programmando finanziamenti e opere, si risolvono anche problemi incancreniti. L’importanza di avere stipulato la Convenzione extra Ta.Ri. con Ama S.p.A., prevedendo nel bilancio municipale 390.000 euro di fondi per le bonifiche, e’ tale che ci sta permettendo di rimuovere rifiuti e insediamenti abusivi consolidati nel tempo.” “Questo e’ il caso dideldi, caratterizzata dalla presenza del fenomeno della prostituzione, con la vicina vegetazione contaminata da rifiuti e baracche, un intervento programmato gia’ da tempo. Situazioni intollerabili che stiamo rimuovendo e che hanno un costo per l’intera comunita’”. Cosi’ in un comunicato Giuliana Di Pillo e Alessandro Ieva, Presidente e Vicepresidente delRoma X.