Multa autovelox: nuove indicazioni dalla Cassazione. Cosa cambia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La materia della Multa autovelox è molto spesso oggetto di contestazione e ricorso al giudice. Ecco allora che le indicazioni e gli orientamenti espressi dalla Cassazione sul tema, possono essere illuminanti e chiarire quali sono i vizi che possono di fatto rendere nulle le multe emesse per eccesso di velocità individuato tramite autovelox. Vediamo allora quali sono le ultime, ed assai utili, novità giurisprudenziali. Se ti interessa saperne di più sulla Multa divieto di sosta e se va pagata se non è fatta anche a tutte le auto vicine, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Multa autovelox e taratura del dispositivo elettronico Non è di certo la prima volta che ci occupiamo di Multa ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La materia dellaè molto spesso oggetto di contestazione e ricorso al giudice. Ecco allora che lee gli orientamenti espressisul tema, possono essere illuminanti e chiarire quali sono i vizi che possono di fatto rendere nulle le multe emesse per eccesso di velocità individuato tramite. Vediamo allora quali sono le ultime, ed assai utili, novità giurisprudenziali. Se ti interessa saperne di più sulladivieto di sosta e se va pagata se non è fatta anche a tutte le auto vicine, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newse taratura del dispositivo elettronico Non è di certo la prima volta che ci occupiamo di...

mbriotti : Questo 2020 finisce col botto: a dicembre gomma squarciata, multa autovelox e ora... quarantena per contatto strett… - Sgommato : @ilFrad2 Guardala in positivo: niente multa da autovelox...! - oggimisparo : Peggio di una multa all'autovelox c'è solo il postino che quando te la porta ci prova palesemente. Cazzo non sapevo… - RZipMD : @IspettoreC @MilkoSichinolfi @MagaMagaoz quindi se non c’è l’autovelox te vai a 130 km/h in centro? la colpa è di chi non ti fa la multa? - ClubAlfaIt : #Autovelox approvato ma non omologato: multa nulla #CodiceDellaStrada #FiscoELeggi #NotizieAuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa autovelox Autovelox approvato ma non omologato: multa nulla ClubAlfa.it Codice della Strada: omologazione e approvazione sono due procedure equivalenti

Leggi anche: Addio multe se l'autovelox è solo approvato ma non omologato Il Giudice di Pace di Vercelli, con sentenza depositata il 19 febbraio 2020, proprio a seguito della lettura congiunta ... Autovelox, manca il saldo: la Provincia di Bergamo batte cassa

Bergamo, 16 dicembre 2020 - Il Comune di Bergamo è una delle poche amministrazioni del territorio orobico (complessivamente sono sette) che ha provveduto a pagare alla Provincia la propria quota di mu ... Leggi anche: Addio multe se l'autovelox è solo approvato ma non omologato Il Giudice di Pace di Vercelli, con sentenza depositata il 19 febbraio 2020, proprio a seguito della lettura congiunta ...Bergamo, 16 dicembre 2020 - Il Comune di Bergamo è una delle poche amministrazioni del territorio orobico (complessivamente sono sette) che ha provveduto a pagare alla Provincia la propria quota di mu ...