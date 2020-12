Moviola Inter Napoli: l’episodio chiave del match (Di mercoledì 16 dicembre 2020) l’episodio chiave del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Inter Napoli l’episodio chiave della Moviola del match tra Inter e Napoli, valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)delvalido per la 12ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa.DELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE: ammonito Romero: Dopo i due anticipi di ieri, si giocano oggi sette partite...… - dell_inter : @duemila62010 @marifcinter Escusatio non petita accusatio manifesta. Sei gobbo e le partite le vedevi meno di… - lorenzogizz : @endriuco @PacoScn @Inter Centrocampo Vidal-Matic, detto anche 'La Moviola in campo' - infoitsport : Cagliari-Inter, moviola Cds: “Gol di Barella, nessun dubbio: non c’è disturbo su Cragno” - opirevski : Oh @Alex_Cavasinni la moviola di Inter Shakhtar dove minchia è? -