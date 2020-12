Morata-Cristiano Ronaldo, clamoroso errore in contropiede durante Juventus-Atalanta [VIDEO] (Di mercoledì 16 dicembre 2020) clamoroso errore di Morata e Cristiano Ronaldo in contropiede nella partita del campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta. Si sta giocando un big match della 12esima giornata del massimo torneo italiano, si stanno affrontando due squadre sicure protagoniste anche nei prossimi mesi. La squadra di Andrea Pirlo sta crescendo partita dopo partita, l’11 di Gasperini è sempre più una certezza. Incredibile episodio nel primo tempo, contropiede micidiale dei padroni di casa, Cristiano Ronaldo e Morata contro Gollini. Lo spagnolo è altruista e serve il compagno a porta vuota, il portoghese non è freddo e sbaglia, la palla torna a Morata che a porta libera prova il tacco, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 dicembre 2020)diinnella partita del campionato di Serie A tra. Si sta giocando un big match della 12esima giornata del massimo torneo italiano, si stanno affrontando due squadre sicure protagoniste anche nei prossimi mesi. La squadra di Andrea Pirlo sta crescendo partita dopo partita, l’11 di Gasperini è sempre più una certezza. Incredibile episodio nel primo tempo,micidiale dei padroni di casa,contro Gollini. Lo spagnolo è altruista e serve il compagno a porta vuota, il portoghese non è freddo e sbaglia, la palla torna ache a porta libera prova il tacco, il ...

romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ???? Cuadrado ???? Arthur ???? McKennie ?????????????? Ramsey ???? Mora… - Alfremartinezz : Juventus: Buffon,Cuadrado, Danilo, De Ligt, Bonucci ,Alex Sandro, Arthur,Ramsey,McKennie, Cristiano y Morata. - fanpage : #JuveAtalanta Morata sbaglia l'impossibile. - AirJordan185 : Morata è riuscito a commettere tre errori in una sola azione. Prima decidendo di non tirare in porta, poi passandol… - CalcioWeb : #JuventusAtalanta, clamoroso errore dei bianconeri in contropiede -