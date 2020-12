Monica Bellucci | capelli lunghi e t-shirt per beneficienza

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La versione natalizia di? In t-difirmata Salvatore Ferragamo e con un nuovo taglio di. Testimonial del progetto “Corri la vita” per sostenere la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno, l’attrice 56enne torna sui social ringiovanita e in forma smagliante.story sfoglia la gallerysplendida in t-A 56 anni lanazionale ...