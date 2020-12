Mondo di mezzo, l’ex capo di gabinetto di Zingaretti assolto dalla Cassazione perché “il suo ruolo non era collegato a logiche illecite” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ruolo svolto da Maurizio Venafro, ex capo di gabinetto della Regione Lazio nell’era Zingaretti, nella vicenda della gara d’appalto per l’assegnazione del servizio Cup nel 2014, ”non era collegato necessariamente a logiche illecite”. Lo scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nella sentenza depositata oggi con cui lo scorso 22 settembre lo hanno definitivamente assolto. Venafro era accusato di turbativa d’asta ed era stato condannato nel maggio 2019 in appello a un anno con pena sospesa nell’ambito di uno dei filoni del processo Mafia Capitale (su cui poi la stessa Cassazione è intervenuta, escludendo l’aggravante mafiosa per i vari imputati), mentre in primo grado era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilsvolto da Maurizio Venafro, exdidella Regione Lazio nell’era, nella vicenda della gara d’appalto per l’assegnazione del servizio Cup nel 2014, ”non eranecessariamente a”. Lo scrivono i giudici della sesta sezione penale dellanella sentenza depositata oggi con cui lo scorso 22 settembre lo hanno definitivamente. Venafro era accusato di turbativa d’asta ed era stato condannato nel maggio 2019 in appello a un anno con pena sospesa nell’ambito di uno dei filoni del processo Mafia Capitale (su cui poi la stessaè intervenuta, escludendo l’aggravante mafiosa per i vari imputati), mentre in primo grado era stato ...

