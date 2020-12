Mondo dello spettacolo sotto choc | arrestato per violenze sessuali

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) statoin Canada con la pesantissima accusa di aver abusato sessualmente di decine di ragazze, anche minorenni, nel corso degli anni avviando un vero e proprio traffico di esseri umani per lo sfruttamento sessuale. #FOTO A FINE ARTICOLO L'arresto è scattato a seguito della richiesta delle autorità statunitensi che hanno emesso nei suoi confronti un mandato di cattura, accusandolo di decenni di crimini con dozzine di vittime negli Stati Uniti, alle Bahamas e in Canada. Il 79enne martedì ha fatto la prima apparizione in tribunale negando ogni addebito davanti la giudice . Secondo l'accusa Nygard, fin dagli ani '90 avrebbe usato la sua influenza e le sue attività economiche per "reclutare e mantenere" donne negli Stati Uniti, in Canada e alle Bahamas con lo scopo di sfruttarle sessualmente. Le ragazze , in alcuni casi anche minorenni, servivano per ...