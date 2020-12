Misure Natale: governo prepara nuovo Dpcm con restrizioni, d’accordo anche alcune regioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) d’accordo con Zaia e Speranza per introdurre Misure restrittive, come riferito dall’Ansa, ci sono al momento, oltre al ministro Francesco Boccia, i rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020)con Zaia e Speranza per introdurrerestrittive, come riferito dall’Ansa, ci sono al momento, oltre al ministro Francesco Boccia, i rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche.

Si va verso l'adozione di un Dpcm contenente le misure sulla nuova stretta per il Natale. Sarebbe questo, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos, lo strumento legislativo che verrà adottato dal ...

ROMA – Il governo starebbe pensando a una nuova serie di misure anti Covid in vista delle vacanze natalizie. Tali restrizioni dovrebbero essere messe nero su bianco attraverso un nuovo Dpcm. Lo ...

