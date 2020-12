Miracolo di dicembre di San Gennaro | il sangue non si è sciolto - FOTO e

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 16è il giorno del 'laico' di San, il terzo dell'anno. In occasione della Festa del Patrocinio , si ripete il prodigio dello scioglimento del, in memoria dello ...

Agenzia_Ansa : San Gennaro, niente miracolo: sangue ancora solido nella teca #ANSA - Agenzia_Ansa : #SanGennaro, niente miracolo: sangue ancora solido nella teca #ANSA - fanpage : San Gennaro, il sangue non si è sciolto subito nel miracolo di dicembre: “Continuate a pregare” - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: San Gennaro, niente miracolo: sangue ancora solido nella teca #ANSA - bimperatrice : Pure San Gennaro contro ?? San Gennaro, niente miracolo: sangue ancora solido in teca - Campania -… -

Ultime Notizie dalla rete : Miracolo dicembre

A #Napoli non si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Quando l'ampolla con le reliquie del martire patrono della città è stata estratta dalla cassaforte, il sangue era ...“Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sciolto e in effetti il 2020 è stato così scoppiettante“, questo il tweet di Selvaggia ...