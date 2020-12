Minacce al governo, non solo Renzi: il Partito democratico lancia il sasso e nasconde la mano. Come da consuetudine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Dobbiamo capire cosa nascondono le critiche” e per questo Giuseppe Conte ha voluto aprire un confronto con le forze di maggioranza “singolarmente” e “collettivamente”, in modo da evidenziarne il fondamento e le istanze che dovrebbero rappresentare. Questa ennesima apertura al dialogo e al confronto annunciata dal presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio Ue di qualche giorno fa, unita al richiamo ormai rituale alla “determinazione e alla fiducia” imprescindibili per proseguire l’azione di governo, era suonata chiaramente anche Come volontà di andare a vedere le carte di chi fin dalla genesi del Conte 2 si è intestato la missione di ostacolarlo e delegittimarlo a prescindere. All’origine della verifica ancora una volta il ricatto permanente di Matteo Renzi nei confronti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Dobbiamo capire cosa nascondono le critiche” e per questo Giuseppe Conte ha voluto aprire un confronto con le forze di maggioranza “singolarmente” e “collettivamente”, in modo da evidenziarne il fondamento e le istanze che dovrebbero rappresentare. Questa ennesima apertura al dialogo e al confronto annunciata dal presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio Ue di qualche giorno fa, unita al richiamo ormai rituale alla “determinazione e alla fiducia” imprescindibili per proseguire l’azione di, era suonata chiaramente anchevolontà di andare a vedere le carte di chi fin dalla genesi del Conte 2 si è intestato la missione di ostacolarlo e delegittimarlo a prescindere. All’origine della verifica ancora una volta il ricatto permanente di Matteonei confronti del ...

