Milano, stretta sullo shopping al centro: ingressi contingentati in Galleria fino al 6 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come anticipato dalle linee guida del Viminale, per dar manforte alle misure anti-Covid inserite nel Dpcm di Natale del 3 dicembre, scattano le prime strette a livello locale. E a fare da apripista c’è Milano dove da oggi, 16 dicembre, sino al prossimo 6 gennaio, gli ingressi e le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele II, che collega Piazza Duomo a Piazza della Scala, verranno contingentati e controllati numericamente. Una decisione presa dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e dal prefetto Renato Saccone per contenere i flussi di persone nel salotto ai piedi della Madunina, e dove si erano registrate code e assembramenti nei giorni scorsi, con il passaggio in zona gialla della regione Lombardia. Il piano prevede l’aumento dei controlli negli esercizi pubblici e nelle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come anticipato dalle linee guida del Viminale, per dar manforte alle misure anti-Covid inserite nel Dpcm di Natale del 3 dicembre, scattano le prime strette a livello locale. E a fare da apripista c’èdove da oggi, 16 dicembre, sino al prossimo 6, glie le presenze nellaVittorio Emanuele II, che collega Piazza Duomo a Piazza della Scala, verrannoe controllati numericamente. Una decisione presa dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e dal prefetto Renato Saccone per contenere i flussi di persone nel salotto ai piedi della Madunina, e dove si erano registrate code e assembramenti nei giorni scorsi, con il passaggio in zona gialla della regione Lombardia. Il piano prevede l’aumento dei controlli negli esercizi pubblici e nelle ...

MILANO - In Lombardia la curva del contagio continua a calare, mentre a Roma si progetta una nuova stretta per le festività natalizie. Nel report di oggi, 16 dicembre, il tasso di positività rilevato ...

