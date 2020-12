Milano: ricercato per truffa, arrestato in Stazione Centrale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - La polizia ferrovia ha arrestato nella Stazione Centrale di Milano un cittadino italiano di 32 anni, colpito da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecco. Gli agenti, durante il servizio all'interno della Stazione, hanno identificato l'uomo, che era ricercato per espiare la pena di oltre 3 anni di carcere per vari reati di truffa aggravata. E' risultato anche destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli, sempre per reati di truffa aggravata. Il 32enne è stato portato nel carcere di San Vittore. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020), 16 dic. (Adnkronos) - La polizia ferrovia hanelladiun cittadino italiano di 32 anni, colpito da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecco. Gli agenti, durante il servizio all'interno della, hanno identificato l'uomo, che eraper espiare la pena di oltre 3 anni di carcere per vari reati diaggravata. E' risultato anche destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli, sempre per reati diaggravata. Il 32enne è stato portato nel carcere di San Vittore.

GiornaleLORA : Ricercato per varie truffe aggravate: arrestato dalla Polizia nella stazione di Milano Centrale - oggicronacaal : Ricercato per furto aggravato: arrestato dalla polfer di Novi a bordo treno sulla tratta ferroviaria Ventimiglia – … - soloioloso : @swamilee @CarloCalenda Ma infatti Bertolaso quello dei due posti alla fiera di Milano da 21 milioni che ha preso i… - magicaGrmente22 : 'il 25enne, un cittadino egiziano, ha raccontato di essere stato accoltellato da un cugino, ora ricercato dalla pol… - telecitynews24 : ??POLFER DI NOVI LIGURE ARRESTA 50ENNE RICERCATO PER FURTO AGGRAVATO?? Fermato a bordo di un treno sulla tratta Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ricercato Milano: ricercato per truffa, arrestato in Stazione Centrale Il Tempo Milano: ricercato per truffa, arrestato in Stazione Centrale

Milano, 16 dic. (Adnkronos ... Gli agenti, durante il servizio all'interno della stazione, hanno identificato l'uomo, che era ricercato per espiare la pena di oltre 3 anni di carcere per vari reati di ...

Bollettino coronavirus: 737 persone positive al virus a Milano e 3mila casi in Lombardia

Tra Milano e hinterland nelle ultime 24 ore sono state trovate ... I motivi, sottolineano, "andrebbero ricercati tra un ventaglio molto ampio di fattori: carenze organizzative, ritardi iniziali nel ...

Milano, 16 dic. (Adnkronos ... Gli agenti, durante il servizio all'interno della stazione, hanno identificato l'uomo, che era ricercato per espiare la pena di oltre 3 anni di carcere per vari reati di ...Tra Milano e hinterland nelle ultime 24 ore sono state trovate ... I motivi, sottolineano, "andrebbero ricercati tra un ventaglio molto ampio di fattori: carenze organizzative, ritardi iniziali nel ...