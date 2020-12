Milano, la protesta degli studenti di fronte al Pirellone: “Regione Lombardia taglia i fondi al diritto allo studio e dà più risorse a paritarie” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Oggi ‘bocciamo’ la Regione perché taglierà i fondi al diritto allo studio con la nuova legge di Bilancio”. È questo l’allarme lanciato dai sindacati studenteschi lombardi che questa mattina hai protestato di fronte dal Pirellone nella giornata della votazione del Bilancio in Consiglio regionale. “È previsto una taglio di 3,5 milioni di euro sul diritto allo studio rispetto all’anno scorso e il 61% dei fondi andrà alle scuole paritarie, mentre soltanto il 39% a quelle pubbliche”, spiega Ludovico Di Muzio, coordinatore Uds Lombardia. Ma in piazza non c’erano solo gli studenti delle scuole superiori, ma anche alcuni genitori del Comitato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Oggi ‘bocciamo’ laperché taglierà ialcon la nuova legge di Bilancio”. È questo l’allarme lanciato dai sindacati studenteschi lombardi che questa mattina haito didalnella giornata della votazione del Bilancio in Consiglio regionale. “È previsto una taglio di 3,5 milioni di euro sulrispetto all’anno scorso e il 61% deiandrà alle scuole, mentre soltanto il 39% a quelle pubbliche”, spiega Ludovico Di Muzio, coordinatore Uds. Ma in piazza non c’erano solo glidelle scuole superiori, ma anche alcuni genitori del Comitato ...

Anche gli studenti Pavesi sotto il palazzo della Regione per protestare contro la legge di bilancio

Anche gli studenti Pavesi sotto il palazzo della Regione per protestare contro la legge di bilancio

Si sono trovati oggi per un presidio.

Anche gli studenti Pavesi sotto il palazzo della Regione per protestare contro la legge di bilancio

Si sono trovati oggi per un presidio.