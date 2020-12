Milano città blindata, "qui non potete entrare": quando scattano gli ingressi contingentati nel cuore del capoluogo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dalle parole ai fatti. I primi provvedimenti piovono a Milano, dove da oggi - mercoledì 16 dicembre - al prossimo 6 gennaio, le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele II, che collega piazza Duomo a piazza della Scala, saranno contingentate. In caso di affollamento le persone saranno fermate all'ingresso e ci saranno flussi obbligati di uscita per evitare assembramenti. Questa la decisione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito mercoledì dal prefetto Renato Saccone per stabilire le linee di controllo per limitare il contagio da coronavirus. Previsti inoltre presidi delle forze dell'ordine, con stazioni mobili nel centro del capoluogo lombardo, e più controlli negli esercizi pubblici per vigilare sul pieno rispetto delle misure anti Covid. Maggiori controlli anche negli esercizi pubblici, dall'obbligo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dalle parole ai fatti. I primi provvedimenti piovono a, dove da oggi - mercoledì 16 dicembre - al prossimo 6 gennaio, le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele II, che collega piazza Duomo a piazza della Scala, saranno contingentate. In caso di affollamento le persone saranno fermate all'ingresso e ci saranno flussi obbligati di uscita per evitare assembramenti. Questa la decisione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito mercoledì dal prefetto Renato Saccone per stabilire le linee di controllo per limitare il contagio da coronavirus. Previsti inoltre presidi delle forze dell'ordine, con stazioni mobili nel centro dellombardo, e più controlli negli esercizi pubblici per vigilare sul pieno rispetto delle misure anti Covid. Maggiori controlli anche negli esercizi pubblici, dall'obbligo di ...

