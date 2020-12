Milano, abusa delle aspiranti attrici durante i casting: 'regista' preso per violenza sessuale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Repertorio 'La forza dell'amore', 'Un gioco pericoloso', 'Miele amaro'. Erano questi i fantomatici film per i quali un 48enne organizzava dei casting per selezionare aspiranti attrici pronte per il ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Repertorio 'La forza dell'amore', 'Un gioco pericoloso', 'Miele amaro'. Erano questi i fantomatici film per i quali un 48enne organizzava deiper selezionarepronte per il ...

Milano, abusa delle aspiranti attrici durante i casting: 'regista' preso per violenza sessuale

Organizzava finti casting cinematografici: 48enne arrestato a Milano per abusi sessuali

L’uomo, con numerosi precedenti per reati analoghi, è accusato di aver molestato alcune giovani ragazze sempre promettendo partecipazioni a fantomatiche produzioni cinematografiche ...

