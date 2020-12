Milan, Maldini e il ruolo del terzino: «Paratici lo ha notato all’addio di Pirlo» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paolo Maldini è l’unico italiano inserito nel Dream Team di France Football: ecco le parole sul ruolo del terzino e l’evoluzione che ha avuto Paolo Maldini parla ai taccuini di France Football: inserito nel Dream Team, ha fatto un’analisi sul ruolo del terzino. «Durante la partita di addio di Pirlo due anni fa, ero con Fabio Paratici che mi ha confidato: ‘Anche se è stata un’amichevole ho capito una cosa. E’ stata una partita bloccata finché non sono entrati Cafu e Serginho e hanno fatto la differenza. Ora questi giocatori qua non ci sono più’. E’ un ruolo che è cambiato molto. Alphonso Davies è diverso da Marcelo che è diverso da Theo Hernandez, che è diverso a sua volta da suo fratello Lucas». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paoloè l’unico italiano inserito nel Dream Team di France Football: ecco le parole suldele l’evoluzione che ha avuto Paoloparla ai taccuini di France Football: inserito nel Dream Team, ha fatto un’analisi suldel. «Durante la partita di addio didue anni fa, ero con Fabioche mi ha confidato: ‘Anche se è stata un’amichevole ho capito una cosa. E’ stata una partita bloccata finché non sono entrati Cafu e Serginho e hanno fatto la differenza. Ora questi giocatori qua non ci sono più’. E’ unche è cambiato molto. Alphonso Davies è diverso da Marcelo che è diverso da Theo Hernandez, che è diverso a sua volta da suo fratello Lucas». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU ...

