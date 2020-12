Milan | i convocati di Pioli Assenti Ibrahimovic e Kjaer

AntoVitiello : Convocati #Milan per la trasferta contro lo #SpartaPraga: torna #Leao, assenti #Donnarumma, #Romagnoli, #Calhanoglu… - clikservernet : Milan, i convocati di Pioli. Ibra assente, ma ci sarà domenica con il Sassuolo - Noovyis : (Milan, i convocati di Pioli. Ibra assente, ma ci sarà domenica con il Sassuolo) Playhitmusic - - infoitsport : Genoa-Milan, i convocati di Pioli: torna Saelemaekers, c'è anche Musacchio - infoitsport : Milan, i convocati di Pioli per il Genoa: dentro Musacchio e Saelemaekers -

Ultime Notizie dalla rete : Milan convocati

Milan, i convocati di Pioli per la sfida contro il Genoa: ci sono Saelemaekers e Musacchio. by Lorenzo Ercoli. Mateo Musacchio - Foto Antonio Fraioli. Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli, ha diramato poco fa la lista dei convocati in vista della gara di questa sera contro il Genoa. I rossoneri che dovranno fare a meno di un certo Zlatan Ibrahimovic, ...