Milan, Gazidis: “Razzismo in Italia anche a causa dell’assenza di stadi nuovi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In una lunga intervista alla BBC, il CEO del Milan Ivan Gazidis ha affrontato il tema del Razzismo nel mondo del calcio e ha collegato i tanti episodi visti in Italia negli ultimi anni a un problema infrastrutturale. stadi nuovi e più inclusivi, secondo il dirigente rossonero, aiuterebbero a debellare questa piaga: “I nuovi stadi per l’inclusività? Vediamo un ambiente in cui c’è una sorta di mancanza di rispetto, forse simile a quello che abbiamo visto in Inghilterra prima dello sviluppo degli stadi. I nuovi stadi offrono un’atmosfera in cui le persone si sentono più sicure e protette. Sono tecnologici, più inclusivi, hai più diversità nel pubblico: donne, bambini, persone di ogni razza, colore e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In una lunga intervista alla BBC, il CEO delIvanha affrontato il tema delnel mondo del calcio e ha collegato i tanti episodi visti innegli ultimi anni a un problema infrastrutturale.e più inclusivi, secondo il dirigente rossonero, aiuterebbero a debellare questa piaga: “Iper l’inclusività? Vediamo un ambiente in cui c’è una sorta di mancanza di rispetto, forse simile a quello che abbiamo visto in Inghilterra prima dello sviluppo degli. Ioffrono un’atmosfera in cui le persone si sentono più sicure e protette. Sono tecnologici, più inclusivi, hai più diversità nel pubblico: donne, bambini, persone di ogni razza, colore e ...

