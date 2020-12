Milan | Antonini racconta Ibrahimovic | “Unico | martellava anche con insulti” – ANews

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lucaciil metodo, la sua leadership nei confronti dello spogliatoio e da ex rossonero parla dele delle sue ambizioni per lo scudetto. Ilè la capolista del campionato, in serie A vanta una striscia d’imbattibilità di otto mesi e mezzo, l’ultima sconfitta risale all’8 marzo scorso, la domenica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito Serie.com Tutte le Notizie della Serie A.