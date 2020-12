Michelangelo, stasera Alberto Angela racconta il grande artista in tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Stanotte con Michelangelo” con Alberto Angela in prima serata su RaiUno. Termina l’attesa dei fan che aspettavano l’evento Foto pagina Facebook Caravaggio – La Vocazione di MatteoLa settimana scorsa erano rimasti delusi i tantissimi ammiratori del divulgatore Alberto Angela. L’evento culturale sulla vita e le opere di Michelangelo Merisi detto Caravaggio doveva andare in onda mercoledì scorso. Poco male perché fu sostituito con Stanotte a Pompei, un altro documentario di Angela ma per molti già conosciuto perché trasmesso due anni fa. L’attesa però è durata poco e così stasera su RaiUno, alle 21.15, ecco l’atteso evento. Come al solito Angela accompagnerà i suoi telespettatori in un viaggio straordinario con il suo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Stanotte con” conin prima serata su RaiUno. Termina l’attesa dei fan che aspettavano l’evento Foto pagina Facebook Caravaggio – La Vocazione di MatteoLa settimana scorsa erano rimasti delusi i tantissimi ammiratori del divulgatore. L’evento culturale sulla vita e le opere diMerisi detto Caravaggio doveva andare in onda mercoledì scorso. Poco male perché fu sostituito con Stanotte a Pompei, un altro documentario dima per molti già conosciuto perché trasmesso due anni fa. L’attesa però è durata poco e cosìsu RaiUno, alle 21.15, ecco l’atteso evento. Come al solitoaccompagnerà i suoi telespettatori in un viaggio straordinario con il suo ...

DarioNardella : Dopo l’albero d’artista di Michelangelo Pistoletto in piazza Bartali e quello di Mimmo Palladino in piazza Santo Sp… - Righeblu : RT @DarioNardella: Dopo l’albero d’artista di Michelangelo Pistoletto in piazza Bartali e quello di Mimmo Palladino in piazza Santo Spirito… - ameninisimone : RT @DarioNardella: Dopo l’albero d’artista di Michelangelo Pistoletto in piazza Bartali e quello di Mimmo Palladino in piazza Santo Spirito… - LIDAMUGNAI : RT @DarioNardella: Dopo l’albero d’artista di Michelangelo Pistoletto in piazza Bartali e quello di Mimmo Palladino in piazza Santo Spirito… - comunefi : RT @DarioNardella: Dopo l’albero d’artista di Michelangelo Pistoletto in piazza Bartali e quello di Mimmo Palladino in piazza Santo Spirito… -