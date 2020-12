“Mi hanno sputato nel milkshake”, il pilota di serie tv vincitore del Premio Solinas in onda su Rai3 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mi hanno sputato nel milkshake è il pilota di serie scritto da Carolina Cavalli vincitore del Premio Solinas EXPERIMENTA serie, in collaborazione con Rai Fiction, un concorso che dà accesso a un percorso di alta formazione per la selezione e lo sviluppo di progetti innovativi di racconto seriale, finalizzati alla realizzazione di un pilota di serie. La collaborazione tra Rai Fiction e Premio Solinas, nata nel 2013, ha dato vita a un Laboratorio creativo finalizzato alla scoperta di nuovi talenti, alla ricerca e alla sperimentazione di nuove forme di racconto. Con la prima edizione del Premio Solinas EXPERIMENTA ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Minelè ildiscritto da Carolina CavallidelEXPERIMENTA, in collaborazione con Rai Fiction, un concorso che dà accesso a un percorso di alta formazione per la selezione e lo sviluppo di progetti innovativi di racconto seriale, finalizzati alla realizzazione di undi. La collaborazione tra Rai Fiction e, nata nel 2013, ha dato vita a un Laboratorio creativo finalizzato alla scoperta di nuovi talenti, alla ricerca e alla sperimentazione di nuove forme di racconto. Con la prima edizione delEXPERIMENTA ...

lackofmichael : @chiara_bazzurri @RobertoAlessi Almeno non hanno sputato sentenze su Diana... ci mancava solo quello. Comunque peno… - arstarIight : @jyrktuan 'ste photocard mi hanno appena sputato in faccia - daniela_dm16 : Bentornati ai #gregorelli che hanno avuto il loro momento no, con dei dubbi ma espressi in modo educato e confronta… - EffeCi5 : E tutti quelli che hanno sputato ?? e anche di peggio, su Tommaso, in questi due giorni, su tutti i social, MUTI.… - simy124 : Aurora Ruffino e Dario Aita in un nuovo progetto insieme ???? Mi hanno sputato nel Milkshake su @RaiTre il 27 dicemb… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno sputato Mi hanno sputato nel milkshake: trailer del pilota della serie di Carolina Cavalli in 1a visione su Rai3 e RaiPlay ComingSoon.it Mi hanno sputato nel milkshake: il trailer del pilot vincitore al Solinas

Domenica 27 dicembre su Rai 3 e RaiPlay andrà in onda l'episodio pilota della serie che ha trionfato all'ultima edizione del Premio Solinas. Diffuso il trailer ...

Mi hanno sputato nel milkshake: trailer del pilota della serie di Carolina Cavalli in 1a visione su Rai3 e RaiPlay

Il 27 dicembre, in seconda serata su Rai3 e in streaming su RaiPlay, verrà mostrato il pilota di una serie nata dalla collaborazione tra Rai Fiction e Premio Solinas finalizzata alla scoperta di nuovi ...

Domenica 27 dicembre su Rai 3 e RaiPlay andrà in onda l'episodio pilota della serie che ha trionfato all'ultima edizione del Premio Solinas. Diffuso il trailer ...Il 27 dicembre, in seconda serata su Rai3 e in streaming su RaiPlay, verrà mostrato il pilota di una serie nata dalla collaborazione tra Rai Fiction e Premio Solinas finalizzata alla scoperta di nuovi ...