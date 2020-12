“Mi chiamava ne**o”: la pesante accusa contro l’ex capitano giallorosso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A distanza di molti anni, l’ex calciatore della Fiorentina racconta lo spiacevole episodio, tirando in ballo anche Di Livio. Totti Amaral collageUna storia vecchia di 18 anni, tirata fuori all’improvviso dall’ex calciatore brasiliano Alexandre da Silva Mariano detto Amaral, all’epoca in forza alla Fiorentina. I viola nel febbraio del 2002 ospitarono la Roma di Francesco Totti all’Artemio Franchi di Firenze, risultato finale 2-2. Unico incontro tra Totti ed Amaral, e proprio in quella gara, ha dichiarato il brasiliano che ha avuto luogo quel vergognoso episodio. “Totti mi chiamava negro e mi diceva che io, nella favela, mangiavo la m…a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma. Lui è il capitano’, disse. E io gli risposi ma ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A distanza di molti anni,calciatore della Fiorentina racconta lo spiacevole episodio, tirando in ballo anche Di Livio. Totti Amaral collageUna storia vecchia di 18 anni, tirata fuori all’improvviso dalcalciatore brasiliano Alexandre da Silva Mariano detto Amaral, all’epoca in forza alla Fiorentina. I viola nel febbraio del 2002 ospitarono la Roma di Francesco Totti all’Artemio Franchi di Firenze, risultato finale 2-2. Unico intra Totti ed Amaral, e proprio in quella gara, ha dichiarato il brasiliano che ha avuto luogo quel vergognoso episodio. “Totti minegro e mi diceva che io, nella favela, mangiavo la m…a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma. Lui è il’, disse. E io gli risposi ma ...

