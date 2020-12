Meteo Roma: previsioni per giovedì 16 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Molte nubi compatte nelle ore mattutine, mentre nel pomeriggio si attendono pioviggini sparse. Fenomeni in generale esaurimento nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +5°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 16 dicembre Locali piogge sulla costa al mattino, tempo asciutto altrove; fenomeni diffusi su gran parte della regione nel pomeriggio. In serata migliora residui fenomeni sul viterbese e sulle coste. Meteo Italia: previsioni per giovedì 16 dicembre Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni settentrionali con pioviggini sulla Liguria, parzialmente nuvoloso sull’arco Alpino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata locali piogge di debole intensità tra Liguria ed Emilia, asciutto altrove con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Molte nubi compatte nelle ore mattutine, mentre nel pomeriggio si attendono pioviggini sparse. Fenomeni in generale esaurimento nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.Lazio:per16Locali piogge sulla costa al mattino, tempo asciutto altrove; fenomeni diffusi su gran parte della regione nel pomeriggio. In serata migliora residui fenomeni sul viterbese e sulle coste.Italia:per16Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni settentrionali con pioviggini sulla Liguria, parzialmente nuvoloso sull’arco Alpino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata locali piogge di debole intensità tra Liguria ed Emilia, asciutto altrove con ...

