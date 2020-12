Meteo oggi mercoledì 16 dicembre: Italia ancora spaccata in due tra sole e temporali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Meteo oggi mercoledì 16 dicembre: Italia ancora spaccata in due tra bel tempo al Sud e parte del Centro e temporali al Nord. I dettagli Bollettino Meteo che anche nella giornata di oggi sarà a due facce. Con una forte perturbazione che avanzerà sulle regioni del Nord e parte del Centro, mentre sul resto delle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 dicembre 2020)16in due tra bel tempo al Sud e parte del Centro eal Nord. I dettagli Bollettinoche anche nella giornata disarà a due facce. Con una forte perturbazione che avanzerà sulle regioni del Nord e parte del Centro, mentre sul resto delle L'articolo proviene da Leggilo.org.

Miti_Vigliero : RT @radioaldebaran: Le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 16 dicembre - #Levante #Meteo - - corgi_lover : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, mercoledì #16dicembre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo ht… - bizcommunityit : Meteo: prime deboli piogge e un po' di NEVE in arrivo tra oggi e mercoledì. Dettagli - CittadinidiTwtt : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, mercoledì #16dicembre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo ht… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, mercoledì #16dicembre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi mercoledì Meteo Trapani: variabile mercoledì, maltempo giovedì, piogge venerdì 3bmeteo