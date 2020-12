Meteo Italia tra Natale e Capodanno: peggiora, con rischio freddo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Le condizioni Meteo climatiche stanno cambiando, anzi sono già cambiate per via di un’importante ricollocazione di Alte e Basse Pressioni sullo scacchiere europeo. Ricollocazione che ha radici profonde, difatti è inquadrabile in un contesto ben più ampio che comprende l’intero emisfero settentrionale ed è direttamente riconducibile alle dinamiche stagionali del Vortice Polare e di altri pattern climatici quali ad esempio la Nina. Al di là degli effetti a lunghissimo termine che tutto ciò potrebbe comportare, la nostra attenzione è focalizzata al periodo che andrà dal Natale all’inizio del nuovo anno. Un periodo durante il quale dovremmo assistere, lo confermano anche i modelli matematici di previsione, a un’altra fase di dinamicità atmosferica e conseguentemente a crescenti probabilità di ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Le condizioniclimatiche stanno cambiando, anzi sono già cambiate per via di un’importante ricollocazione di Alte e Basse Pressioni sullo scacchiere europeo. Ricollocazione che ha radici profonde, difatti è inquadrabile in un contesto ben più ampio che comprende l’intero emisfero settentrionale ed è direttamente riconducibile alle dinamiche stagionali del Vortice Polare e di altri pattern climatici quali ad esempio la Nina. Al di là degli effetti a lunghissimo termine che tutto ciò potrebbe comportare, la nostra attenzione è focalizzata al periodo che andrà dalall’inizio del nuovo anno. Un periodo durante il quale dovremmo assistere, lo confermano anche i modelli matematici di previsione, a un’altra fase di dinamicità atmosferica e conseguentemente a crescenti probabilità di ...

Meteo: FINE DICEMBRE e CAPODANNO, CONFERMATA IRRUZIONE GELIDA su tutta l'ITALIA. Gli AGGIORNAMENTI

Tendenza Meteo: da NATALE 2020 rischio MALTEMPO e NEVE, ultimi aggiornamenti

Tendenza meteo periodo di Natale. METEO NATALE, INCOGNITA MALTEMPO. Tra alti e bassi, fino a Natale non vedremo spunti particolari nell'evoluzione meteo, caratterizzata dalla prev ...

