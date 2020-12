METEO 7 Giorni Pausa inverno | che tornerà per Natale Le novità

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)SINO AL 22 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il campo di alta pressione ha subito un parziale indebolimento per il transito di una prima perturbazione atlantica su parte dell’Italia. Nubi e qualche pioggia coinvolgono alcune zone del Centro-Nord, ma i fenomeni associati risultano deboli e poco organizzati, a causa della resistenza esercitata dall’anticiclone. Non sarà nulla di paragonabile al maltempo dell’ultimo periodo. L’alta pressione fa registrare un cedimento solo parziale, con la parte attiva dei fronti perturbati atlantici in transito oltralpe. Piovaschi si limiteranno ancora a coinvolgere parte del Nord e delle regioni tirreniche centro-settentrionali, zone più esposte alle infiltrazioni umide occidentali. La neve sulle Alpi cadrà a quote medio-alte e non avremo fenomeni abbondanti. Sul resto della Penisola il tempo resterà in genere stabile grazie ...