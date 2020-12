Meloni ironizza sui vaccini: “Senza i gazebo petalosi in Inghilterra ne hanno già fatti 140mila” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Usa l’ironia Giorgia Meloni per denunciare il comportamento a zig zag del governo Conte sul covid. Soprattutto sul versante vaccini, ma non solo. La confusione è alle stelle: si chiude? A che ora? Si riapre? Lockdown sì, lockdown no. vaccini, Meloni ironizza sui ritardi italiani “L’irresponsabile governo britannico – scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia – guidato dal sovranista conservatore Boris Johnson ha già dato avvio alla campagna di vaccinazione anti Covid e in una settimana sono già stati fatti 140.000 vaccini. Partendo da anziani e operatori sanitari”. Il post della leader di Fratelli d’Italia sbaraglia E ancora, all’indirizzo di Arcuri che ha fatto allestire migliaia di costosi stand floreali. “Manco uno stand petaloso hanno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Usa l’ironia Giorgiaper denunciare il comportamento a zig zag del governo Conte sul covid. Soprattutto sul versante, ma non solo. La confusione è alle stelle: si chiude? A che ora? Si riapre? Lockdown sì, lockdown no.sui ritardi italiani “L’irresponsabile governo britannico – scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia – guidato dal sovranista conservatore Boris Johnson ha già dato avvio alla campagna di vaccinazione anti Covid e in una settimana sono già stati140.000. Partendo da anziani e operatori sanitari”. Il post della leader di Fratelli d’Italia sbaraglia E ancora, all’indirizzo di Arcuri che ha fatto allestire migliaia di costosi stand floreali. “Manco uno stand petaloso...

