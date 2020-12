Meloni a Carta Bianca, prima il siparietto sulla dieta poi la minaccia di andarsene: “Fatemi rispondere!” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Carta Bianca, Meloni minaccia di andarsene VIDEO Nervosismo in diretta a “Carta Bianca” su Rai 3 tra la leader di FdI, Giorgia Meloni, e le giornaliste Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata. “Io me ne vado. Fatemi rispondere. Io so rispondere alle domande, se mi date il tempo. Se mi parlate sopra diventa difficile. Mi avete fatto 8 domande in un minuto, mi fate rispondere?”, dice Giorgia Meloni in un momento di tensione in studio. E pensare che la puntata era iniziata con una battuta sulla dieta. “Buonasera Meloni, la trovo molto dimagrita…”. Così Bianca Berlinguer ha accolto in studio Giorgia Meloni. ”È il nero che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020)diVIDEO Nervosismo in diretta a “” su Rai 3 tra la leader di FdI, Giorgia, e le giornalisteBerlinguer e Lucia Annunziata. “Io me ne vado.rispondere. Io so rispondere alle domande, se mi date il tempo. Se mi parlate sopra diventa difficile. Mi avete fatto 8 domande in un minuto, mi fate rispondere?”, dice Giorgiain un momento di tensione in studio. E pensare che la puntata era iniziata con una battuta. “Buonasera, la trovo molto dimagrita…”. CosìBerlinguer ha accolto in studio Giorgia. ”È il nero che ...

LucaFrassineti : RT @mrctrdsh: Meloni a Carta Bianca dalla Berlinguer, Travaglio a Di Martedì. E poi non ditemi che l’Italia non è l’autobiografia del fasci… - Ernesto65373005 : RT @mrctrdsh: Meloni a Carta Bianca dalla Berlinguer, Travaglio a Di Martedì. E poi non ditemi che l’Italia non è l’autobiografia del fasci… - rinoteodoro : #OGRFoligno F.S Stato Basta #perversivacorruzionepolitica, basta proclami effimeri, basta #puttanate. Da Renzi,… - znkee : RT @mrctrdsh: Update definitivo: da Floris ora c’è Davigo. Meloni a Carta Bianca dalla Berlinguer, Travaglio a Di Martedì. E poi non dite… - My_Salute : RT @mrctrdsh: Update definitivo: da Floris ora c’è Davigo. Meloni a Carta Bianca dalla Berlinguer, Travaglio a Di Martedì. E poi non dite… -