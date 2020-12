Meghan Markle prende in giro il principe Harry per la sua voce nel promo del loro podcast

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle stanno per debuttare come podcaster. Il primo appuntamento sarà a fine dicembre ma su Spotify già si può ascoltare la voce dei Sussex che promuovono la loro nuova avventura. Un audio di un paio di minuti in cui i duchi si presentano semplicemente come Harry e Meghan e l’ex attrice prende in giro il marito per la sua pronuncia very british: «Inizia tu, col tuo accento suona davvero bene». Poi i due tornano seri e spiegano: «La nostra passione è incontrare persone e ascoltare le loro storie. Vogliamo proporvi voci che forse non avete mai ascoltato prima, vogliamo cercare nuove prospettive».