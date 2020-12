Maxioperazione anti-pedopornografia, arresti in tutta Italia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una Maxioperazione anti-pedopornografia condotta su tutto il territorio nazionale ha coinvolto 300 uomini della Polizia Postale che stamattina hanno eseguito perquisizioni e arresti, in flagranza, in 53 Province e 18 Regioni Italiane. Dalle prime ore dell’alba gli agenti, che hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura in Telegram e Whatsapp, hanno smantellato 16 associazioni criminali e identificato oltre 140 gruppi pedopornografici. Operazione "Luna Park" Denominata "Luna Park" è la più imponente operazione di polizia degli ultimi anni contro la pedopornografia online. Le persone coinvolte sono 432 in tutto il mondo, di cui 81 sono Italiani, due dei quali svolgevano un ruolo attivo nell’organizzazione che promuoveva e gestiva gruppi pedopornografici e reclutava ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unacondotta su tutto il territorio nazionale ha coinvolto 300 uomini della Polizia Postale che stamattina hanno eseguito perquisizioni e, in flagranza, in 53 Province e 18 Regionine. Dalle prime ore dell’alba gli agenti, che hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura in Telegram e Whatsapp, hanno smantellato 16 associazioni criminali e identificato oltre 140 gruppi pedopornografici. Operazione "Luna Park" Denominata "Luna Park" è la più imponente operazione di polizia degli ultimi anni contro laonline. Le persone coinvolte sono 432 in tutto il mondo, di cui 81 sononi, due dei quali svolgevano un ruolo attivo nell’organizzazione che promuoveva e gestiva gruppi pedopornografici e reclutava ...

