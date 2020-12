Maurizio Costanzo senza freni: ha massacrato il concorrente del GfVip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Maurizio Costanzo si è scagliato violentemente contro l’influencer Tommaso Zorzi il motivo è il libro che lui ha scritto considerato inappropriato. Tommaso Zorzi (Instagram)Leggi qui –> Cristiano Malgioglio ricorda il bruttissimo lutto: lacrime al Gf Vip Durante l’ultima puntata del GfVip abbiamo assistito all’incontro tra il noto influencer Tommaso Zorzi e Francesco Oppini durante il quale gli ha confessato i suoi sentimenti che prova per lui. Oppini partecipava come concorrente a questa edizione del reality ma ha deciso di terminare anzitempo la sua avventura nella casa. L’amicizia che stava nascendo tra i due nella casa è un argomento molto spinoso che per molto tempo ha mantenuto i riflettori sui due, fino a che Francesco non ha deciso abbandonare la sfida. Antonella Elia non si nascose e fece ... Leggi su kronic (Di mercoledì 16 dicembre 2020)si è scagliato violentemente contro l’influencer Tommaso Zorzi il motivo è il libro che lui ha scritto considerato inappropriato. Tommaso Zorzi (Instagram)Leggi qui –> Cristiano Malgioglio ricorda il bruttissimo lutto: lacrime al Gf Vip Durante l’ultima puntata delabbiamo assistito all’incontro tra il noto influencer Tommaso Zorzi e Francesco Oppini durante il quale gli ha confessato i suoi sentimenti che prova per lui. Oppini partecipava comea questa edizione del reality ma ha deciso di terminare anzitempo la sua avventura nella casa. L’amicizia che stava nascendo tra i due nella casa è un argomento molto spinoso che per molto tempo ha mantenuto i riflettori sui due, fino a che Francesco non ha deciso abbandonare la sfida. Antonella Elia non si nascose e fece ...

IlContiAndrea : Chi mi conosce sa che ho un debole professionale per #MaurizioCostanzo. Ho letto tutti i suoi libri. In questa inte… - fraversion : “Io onnipotente? Mi fossi sentito onnipotente sarei dimagrito, sarei cresciuto in altezza”. Questa intervista a Mau… - generacomplotti : RT @GiusCandela: 'Faremo due puntate a marzo del Maurizio Costanzo Show dedicate a Buona Domenica con tutti i protagonisti. Amadeus e Fiore… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Costanzo a @fattoquotidiano: 'Maria è la donna giusta, mi sono emozionato guardando L'amica geniale di mio figlio Saverio.… - GiusCandela : 'Faremo due puntate a marzo del Maurizio Costanzo Show dedicate a Buona Domenica con tutti i protagonisti. Amadeus… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo senza Maurizio Costanzo senza freni: ha massacrato il concorrente del GfVip kronic Maria De Filippi racconta l’episodio del passato: “Ero tesa come una corda e…”

Maria De Filippi ha messo a nudo tutte le sue fragilità e ha raccontato il suo primo incontro con Gabriele, suo figlio adottivo. De Filippi senza mezzi termini sulla Cuccarini: cosa pensa della prof di Amici

Lorella Cuccarini è stata scelta da Maria De Filippi come nuova insegnante di ballo ad Amici 2020. Ecco quanto dichiarato dalla conduttrice ... Maria De Filippi ha messo a nudo tutte le sue fragilità e ha raccontato il suo primo incontro con Gabriele, suo figlio adottivo.Lorella Cuccarini è stata scelta da Maria De Filippi come nuova insegnante di ballo ad Amici 2020. Ecco quanto dichiarato dalla conduttrice ...