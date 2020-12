Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis stanno insieme? La coppia già piace a tutti (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), due grandi attori che potrebbero scrivere pagine di una storia vera e non solo sul set come con le riprese di Bla Bla Baby ().? Magari il film diretto da Fausto Brizzi ha davvero fatto scattare la scintilla e poi ci sono quegli indizi di una bella giornata al mare. Forse solo una passeggiata o forse non erano neanchee pergli scatti a Fregene postati lo stesso giorno sono solo un caso. I romantici credono poco a quest’ultima versione e già immaginano la nuovasul prossimo red carpet. E’ la rivista Chi a ipotizzare ...