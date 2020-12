Matilde De Angelis e il messaggio per il quale bisogna dirle “grazie”: “Ecco il mio viso, le mie insicurezze” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È brava. Talentuosa. Bellissima. E dà un messaggio di positività sull’accettazione di sé a tanti ragazzi e ragazze. È Matilda De Angelis, giovane attrice ora su Netflix con L’incredibile storia dell’isola delle Rose insieme ad Edoardo Leo. Come già Aurora Ramazzotti la scorsa estate, Matilda ha deciso di mostrarsi su Instagram al naturale e di mandare un messaggio di body positivity: “Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda“. Con queste parole inizia il suo post che continua: “Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne e? una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È brava. Talentuosa. Bellissima. E dà undi positività sull’accettazione di sé a tanti ragazzi e ragazze. È Matilda De, giovane attrice ora su Netflix con L’incredibile storia dell’isola delle Rose insieme ad Edoardo Leo. Come già Aurora Ramazzotti la scorsa estate, Matilda ha deciso di mostrarsi su Instagram al naturale e di mandare undi body positivity: “Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda“. Con queste parole inizia il suo post che continua: “Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne e? una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima ...

