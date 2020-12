Matilda De Angelis paralizzata da alcune paure: le rivelazioni dell’attrice (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Protagonista del film L’isola delle rose in programmazione su Netfilx, Matilda De Angelis è una delle attrici più promettenti del panorama cinematografico italiano. Bellezza atipica, talento evidente, Matilda ha alle spalle la partecipazione ad alcune fiction e film di successo, e la sua carriera è in continua ascesa. Il successo che sta ottenendo L’Isola delle rose, dove recita affianco di un bravissimo Elio Germano, è meritato ed è una conferma del suo talento. Volto giovane, Matilda sà di avere un’influenza particolare sui suoi followers che la seguono con costanza e sono un numero considerevole. L’attrice in queste ore ha condiviso un post dove mette in mostra le sue acne, un disagio che vive da tempo ma che è riuscita a far diventare la sua forza. La De Angelis, come Aurora ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Protagonista del film L’isola delle rose in programmazione su Netfilx,Deè una delle attrici più promettenti del panorama cinematografico italiano. Bellezza atipica, talento evidente,ha alle spalle la partecipazione adfiction e film di successo, e la sua carriera è in continua ascesa. Il successo che sta ottenendo L’Isola delle rose, dove recita affianco di un bravissimo Elio Germano, è meritato ed è una conferma del suo talento. Volto giovane,sà di avere un’influenza particolare sui suoi followers che la seguono con costanza e sono un numero considerevole. L’attrice in queste ore ha condiviso un post dove mette in mostra le sue acne, un disagio che vive da tempo ma che è riuscita a far diventare la sua forza. La De, come Aurora ...

