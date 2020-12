Matilda De Angelis confessa la terribile condizione: “Le nostre paure ci possono paralizzare” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La bellissima attrice Matilda De Angelis si è confessata in un post instagram a cuore aperto in cui ha mostrato la sua più grande fragilità. Anche le grandi star hanno delle fragilità e delle paure che spesso possono essere paralizzanti. L’attrice 25enne Matilde De Angelis ha voluto condividere un problema che accomuna tantissime persone nel mondo, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La bellissima attriceDesi èta in un post instagram a cuore aperto in cui ha mostrato la sua più grande fragilità. Anche le grandi star hanno delle fragilità e delleche spessoessere paralizzanti. L’attrice 25enne Matilde Deha voluto condividere un problema che accomuna tantissime persone nel mondo, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MariaMusto19 : RT @DRepubblicait: L'attrice Matilda De Angelis mostra il volto ''mangiato' dall'acne: ''Lo faccio per accettarmi'' [aggiornamento delle 18… - giuuk : Matilda De Angelis mostra l’acne e lancia un messaggio molto importante - DRepubblicait : L'attrice Matilda De Angelis mostra il volto ''mangiato' dall'acne: ''Lo faccio per accettarmi'' [aggiornamento del… - Notiziedi_it : Matilda De Angelis e l’acne: ‘Le nostre paure possono diventare una forza’ - DRepubblicait : Matilda De Angelis mostra il volto 'mangiato' dall'acne: 'Lo faccio per accettarmi' [aggiornamento delle 17:44] -