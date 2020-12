Mascherano | “Mi fa male vedere che il Barcellona si sia allontanato dal modello che lo ha reso grande”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Javier, ex centrocampista argentino, come riporta Marca, ha parlato delattuale e di Messi a “The Tactical Room” in una lunga intervista:“Mi dispiace che ilsi siadalche lo ha. Ha dato priorità ad altre cose e non è più cosìe così diverso da tutti gli altri. Era il suoche avevail club differente da tutti gli altri da tempo.Messi? Quando ha la palla hai sempre la sensazione che stia per succedere qualcosa. E quel qualcosa succede ogni tre giorni da quindici anni. Stiamo parlando di qualcuno diverso da tutti gli altri.Ma è una persona speciale sempre, non solo quando ha la palla tra i piedi. Non ho mai conosciuto qualcuno così ...