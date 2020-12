Marvel annuncia a sorpresa un'altra serie Disney+: ecco Legends (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A sorpresa, Disney ha annunciato Marvel Studios: Legends, una nuova serie che fungerà da recap agli eventi visti nel MCU Leggi su nospoiler (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A, Disney hatoStudios:, una nuovache fungerà da recap agli eventi visti nel MCU

MondoTV241 : La #Marvel annuncia #LEGENDS una nuova serie che arriverà a breve su #Disney Plus - claisweird : @vanecarstairs Ma che meraviglia, ti giuro sono felice come quando la Marvel annuncia cose nuove ???? - BottegaMarvel : ?? A sorpresa da poche ore Marvel Studios annuncia Legends una nuova serie che rivisita alcuni dei momenti più icon… - RedCapes_it : Marvel Studios annuncia Legends, una nuova serie tv per Disney+ - Informazioneli5 : RT @AnonimaCinefili: Disney annuncia una valanga di serie TV di Star Wars e della Marvel (e molto altro) -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel annuncia Marvel annuncia il nuovo fumetto di Alien Fumettologica Marvel Studios: Legends: annunciata una nuova serie su Disney+

Marvel Studios: Legends è la nuova serie in arrivo su Disney+, che si aggiunge alla già folta schiera di nuove produzioni annunciate durante il recente Investor Day.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il titolo è un riferimento all’arrivo di Kang?

Il titolo ufficiale di Ant-Man 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si riferisce probabilmente al modo in cui Kang il Conquistatore si unirà al MCU.

Marvel Studios: Legends è la nuova serie in arrivo su Disney+, che si aggiunge alla già folta schiera di nuove produzioni annunciate durante il recente Investor Day.Il titolo ufficiale di Ant-Man 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si riferisce probabilmente al modo in cui Kang il Conquistatore si unirà al MCU.