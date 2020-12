Martinelli-Mediagol: “Palermo, addio o arrivederci? Ecco la verità. Quel verdetto amaro e il mio futuro. Tutto su Boscaglia e i big rosa” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) tps titleL'Intervista/tps titleStima e apprezzamento per le qualità del calciatore e la statura del professionista. Ammirazione ed affetto profondo per l'uomo.Esistono profili nel mondo del calcio che lasciano in dote una scia virtuosa di consensi che va ben oltre i compressi confini del rettangolo verde.Un patrimonio inestimabile fatto di rispetto, altruismo, lealtà, generosità. Una ricchezza che non svanisce dopo il fatidico triplice fischio, ma si cristallizza nella mente e nell'anima di coloro che hanno avuto modo e tempo di trarne beneficio.Alessandro Martinelli, centrocampista svizzero nato a Mendrisio nel 1993, ha sempre magicamente trasposto nella vita di tutti i giorni i tratti caratterizzanti sciorinati quotidianamente sul terreno di gioco, Allenamento o partita che fosse, non faceva differenza. Centrocampista duttile e dalla spiccata intelligenza calcistica, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) tps titleL'Intervista/tps titleStima e apprezzamento per le qualità del calciatore e la statura del professionista. Ammirazione ed affetto profondo per l'uomo.Esistono profili nel mondo del calcio che lasciano in dote una scia virtuosa di consensi che va ben oltre i compressi confini del rettangolo verde.Un patrimonio inestimabile fatto di rispetto, altruismo, lealtà, generosità. Una ricchezza che non svanisce dopo il fatidico triplice fischio, ma si cristallizza nella mente e nell'anima di coloro che hanno avuto modo e tempo di trarne beneficio.Alessandro, centrocampista svizzero nato a Mendrisio nel 1993, ha sempre magicamente trasposto nella vita di tutti i giorni i tratti caratterizzanti sciorinati quotidianamente sul terreno di gioco, Allenamento o partita che fosse, non faceva differenza. Centrocampista duttile e dalla spiccata intelligenza calcistica, ...

