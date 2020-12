Martedì 15 Dicembre 2020 – 282ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)Ora inizio: 11:00 Con 154 voti favorevoli e 122 contrari, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl (1994), conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo passa alla Camera dei deputati. Nelladi ieri sono state svolte le relazioni, di maggioranza e di minoranza, ed è iniziata la discussione generale. Nel ddl sono confluiti i quattro provvedimenti ristori, varati per sostenere le attività più colpite dalle chiusure e limitazioni conseguenti all’andamento della pandemia. Il relatore, sen. Presutto (M5S), ha preannunciato un ...