Maria Rosaria San Giorgio nuovo giudice costituzionale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ÈSanla nuovaeletta dai magistrati della Cassazione. Con l’elezione di San, ex togata di Unicost al Csm e presidente di una delle sezioni civili della Suprema Corte, diventano 4 le giudici donna alla Corte.i è infatti appena concluso lo spoglio dei voti nell’Aula Magna del ‘Palazzaccio’: su 325 voti espressi oggi al ballottaggio, Sanne ha ottenuti 186, mentre 133 sono stati quelli a favore dell’altro candidato,Fidelbo, presidente della sesta sezione penale della Cassazione (fu presidente anche del collegio che, nell’ottobre 2019, emise la sentenza del processo ‘Mondo di mezzo’). Quattro, invece, le schede bianche, due quelle nulle. an ...

La Repubblica

In passato consigliera del Csm ed era attualmente presidente di sezione in Cassazione, ha sconfitto al ballottaggio il collega Giorgio Fidelbo ...È Maria Rosaria San Giorgio la nuova giudice costituzionale eletta dai magistrati della Cassazione. Con l’elezione di San Giorgio, ex togata di Unicost al Csm e presidente di una delle sezioni civili ...